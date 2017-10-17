Хоккеисты и тренеры «Спартака» посетили детский онкологический центр

Хоккеисты и тренеры «Спартака» после окончания тренировки посетили национальный медицинский исследовательский Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.



Спортсмены привезли с собой подарки и на протяжении трёх часов общались с детьми и играли с ними в настольные игры. Дети долго не хотели отпускать игроков и тренеров «Спартака» и были готовы сражаться с ними за игровым столом до поздней ночи.



Капитан «Спартака» Дмитрий Калинин: «Дети — это самое главное в нашей жизни. Никого из нашей команды уговаривать не пришлось — все, у кого не было медицинских противопоказаний в связи с карантином, после тренировки отправились в отделение Центра имени Рогачёва, где с удовольствием провели несколько часов в общении с ребятами. От каждого из них исходит огромный позитив, душевное тепло, они верят, что обязательно поправятся. Мы тоже верим, что наши замечательные врачи помогут этим детям вернуться к здоровой жизни. Мы продолжим помогать центру и в нынешнем сезоне обязательно ещё не раз там побываем.

Фото: Официальный сайт ХК «Спартак»