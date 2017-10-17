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Сергей Светлаков и Александр Незлобин присутствуют на игре «Динамо» — «Салават»

17 октября 2017, вторник. 20:21 Хоккей

На домашнем матче московского «Динамо» с уфимским «Салаватом Юлаевым» присутствуют известные российские актёры и юмористы Сергей Светлаков и Александр Незлобин. Напомним, Сергей Светлаков регулярно посещает игры московского клуба, в том числе и в плей-офф.

В матче сейчас идёт перерыв перед вторым периодом, команда Владимира Воробьёва ведёт в счёте — 1:0.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Салават Юлаев
Новости. Хоккей
17 октября 2017, вторник
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