Сергей Светлаков и Александр Незлобин присутствуют на игре «Динамо» — «Салават»

На домашнем матче московского «Динамо» с уфимским «Салаватом Юлаевым» присутствуют известные российские актёры и юмористы Сергей Светлаков и Александр Незлобин. Напомним, Сергей Светлаков регулярно посещает игры московского клуба, в том числе и в плей-офф.
В матче сейчас идёт перерыв перед вторым периодом, команда Владимира Воробьёва ведёт в счёте — 1:0.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Континентальной хоккейной лиги.
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