Рижское «Динамо» одолело «Северсталь», одержав вторую победу за полтора месяца

Рижское «Динамо» на домашней арене в овертайме сумело взять верх над череповецкой «Северсталью», игра закончилась со счётом 3:2 ОТ. Латвийский коллектив одержал вторую победу за последние полтора месяца.



В составе хозяев забитые голы на свой счёт записали Дэнни Кристо, Гунарс Скворцов и Микелис Редлихс. У «Северстали» заброшенные шайбы на счету Юрия Трубачёва и Павла Чернова.

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