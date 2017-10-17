Минское «Динамо» одержало победу над «Торпедо», у Хаудена — дубль

Минское «Динамо» на домашней арене одержало победу над нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе белорусской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Илья Шинкевич, Александр Кулаков, Владимир Денисов и Куинтон Хауден, оформивший дубль. Единственный гол в команде Петериса Скудры записал на свой счёт Михаил Смолин.
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