Знарок: приходилось вытаскивать матч с «Нефтехимиком», у Назарова боевая команда

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Нефтехимиком» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Тяжёлая игра, приходилось отыгрываться, вытаскивать матч. Соперник сбалансированно играл, несмотря на травмы. Боевая команда. У Андрея такие всегда команды. Нужно на свежую голову проанализировать новые сочетания, пока не готов что-то говорить. Пробовали Дацюка с Гусевым ещё игры три назад, вроде неплохо получилось. Здесь тоже были моменты, Паша мог забить. Хорошо, что у нас есть моменты.



У нас нет первого, второго, третьего, четвёртого звена, есть команда. Барабанов должен вернуться к «Йокериту». Пауза команде необходимо, завтра у ребят выходной. В четверг в зал пойдут, и будем готовиться, всё по плану», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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