Назаров: СКА показал класс, но не мы первые, не мы последние

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА со счётом 2:5.



«СКА — с очередной победой, соперник показал класс. Мы посмотрим новые сочетания, ребята старались. Не мы первые, не мы последние. Удачи, СКА.



Не хватило моей команде тайм-аута? Попрошу в следующий раз два тайм-аута. Игроки растерялись? Журналистам виднее», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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