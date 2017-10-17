Гавриков: Тихонов не обиделся, что Калинин отобрал у него хет-трик

Защитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал победу над «Нефтехимиком» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Должны были забивать раньше, где-то вратарь соперника сыграл хорошо. Что не получалось в первом тайме? У нас только периоды. «Но ничего-ничего», как в песне. А вообще, соперник активно начал, побежал вперёд, где-то вдвоём на защитников, не были готовы к такому давлению. Но Сергей Калинин — молодец, конечно. Виктор Тихонов сам сказал Калинину, что тот забил, так что не обиделся, что у него хет-трик отобрали. Ему только жалко людей, которые кепки на лёд кидали.



Нам и до этой домашней серии матчи тяжело давались, соперники на нас настраиваются здорово. У «Нефтехимика» было классное начало, отсюда и вязкая игра весь матч. Поражения связаны с тем, что соперники хорошо сыграли плюс были наши ошибки. Безусловно, матч с «Йокеритом» очень важен, в субботу будет хорошая проверка для нас», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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