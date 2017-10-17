Вестерлунд: Скривенс сыграл сильно, первое звено «Салавата» — не слишком хорошо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги победы над московским «Динамо» (3:2).



«Равная встреча. Мы до этого играли с «Йокеритом» хорошо, там нам где-то не повезло, а сегодня вышло наоборот. Сильно сыграл Скривенс, а также наша четвёртая пятёрка здорово отработала в меньшинстве. Плюс забила два гола.



Не знаю, почему первое звено сыграло слабо. Но согласен, они выглядели не слишком хорошо. У нас не так много хоккеистов в запасе, до этого первая тройка выглядела здорово. Что касается молодого Кузьмина, им я доволен», — передаёт слова Вестерлунда корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Динамо» Мск уступило «Салавату», пропустив решающий гол за минуту до конца игры