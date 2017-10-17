Тихонов: «Нефтехимик» был одним из самых сильных соперников, с кем мы играли

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард «армейцев» отметился дублем в игре.



«Нефтехимик» был одним из самых сильных соперников, с кем мы играли. Здорово двигались. Последняя шайба — не мой гол, это Калинин заслуженно забил. Как я и говорил, начали накидывать на ворота. Да, наверное, это самый быстрый дубль в моей карьере. Спасибо партнёрам, это работа всего звена.



Скоро играем с «Йокеритом», так что будет интересный матч. Такие матчи, как с «Ак Барсом», строят команду, создают характер. Как только такие матчи есть, нужно себя доставать. Это мы и сделали сегодня», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА взял верх над «Нефтехимиком», Тихонов оформил дубль