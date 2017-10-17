Вратарь «Динамо» Бочаров из-за травмы выбыл ориентировочно на две недели

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров выбыл на две недели, у него подозрение на сотрясение мозга. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Владимир Воробьёв. В матче с «Салаватом» Бочаров за воротами столкнулся с защитником Андреем Кутейкиным.



«Неприятный эпизод произошёл с Бочаровым. Думаю, что у него небольшое сотрясение, выбыл недели на две. У нас есть Кузнецов, который будет дублировать Ерёменко, есть Райко. Это хоккей, здесь идёт большая нагрузка. Не хочу никого винить, это могло произойти с каждым. Вратарь понадеялся на защитника, а защитник — на вратаря. Разберём этот момент, а Бочарову желаю выздоровления», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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