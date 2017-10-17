Кузьмин: «Динамо» для меня — особый соперник, но был бы рад забить любой команде

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин подвёл итоги встречи с «Динамо», в которой он забросил свою первую шайбу в КХЛ.



«В ходе игры было сложно, но мы сумели перестроится и реализовать две удачные контратаки, вот и выиграли. Для меня сейчас все команды — принципиальные соперники, но «Динамо» всё же особое, семь лет в их системе отыграл. Первый гол в КХЛ был бы рад забить любой команде, не обязательно «Динамо». Просто выхожу и играю, не думаю, что это мой третий или четвёртый матч в КХЛ, ничего не давит. Мне говорили, что Уфа мной интересуется. Если «Динамо» на драфте ошибётся, то я уйду в «Салават», так и вышло. Сейчас рад и горд защищать цвета уфимского клуба.



Впечатления от работы с иностранным тренером положительные, всё нравится. В команде никто по языковому признаку не кучкуется, хотя в бытовом плане легионеры стараются друг другу помогать, это нормально. Наш тренер Цулыгин знает английский и в случае чего всё нам переводит на занятиях. Умарк также много лично мне подсказывает, как действовать в определённых ситуациях. По сыгранным матчам не могу сказать, насколько заслужил место в основе, но это не мне решать, я лишь выхожу и бьюсь в каждой смене», — передаёт слова Кузьмина корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.

Воспитанник «Динамо» Кузьмин забил свой первый гол в КХЛ в ворота родного клуба