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Билялетдинов: «Ак Барс» сыграл неплохо, уступал только на старте игры

17 октября 2017, вторник. 23:02 Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после поражения от «Йокерита» со счётом 1:3.

«Считаю, команда играла неплохо. В первые 10 минут мы уступили, но потом смогли выровнять игру. В третьем периоде были возможности забить и сравнять счет. К сожалению, не получилось.

Ситуация с Азеведу не очень хорошая. Он выбыл на определенный срок.

Игра Атте Охтамаа в этом сезоне? Он хороший спортсмен, хороший человек и играет с большой отдачей. У него, как и у всех, не всегда всё получается, но отдача всегда стопроцентная. Это радует», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Йокерит Атте Охтамаа Зинэтула Билялетдинов
Новости. Хоккей
17 октября 2017, вторник
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