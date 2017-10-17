Билялетдинов: «Ак Барс» сыграл неплохо, уступал только на старте игры

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после поражения от «Йокерита» со счётом 1:3.



«Считаю, команда играла неплохо. В первые 10 минут мы уступили, но потом смогли выровнять игру. В третьем периоде были возможности забить и сравнять счет. К сожалению, не получилось.



Ситуация с Азеведу не очень хорошая. Он выбыл на определенный срок.



Игра Атте Охтамаа в этом сезоне? Он хороший спортсмен, хороший человек и играет с большой отдачей. У него, как и у всех, не всегда всё получается, но отдача всегда стопроцентная. Это радует», — цитирует тренера официальный сайт клуба.