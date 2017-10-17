Ялонен: «Ак Барс» играл жёстко и всё время давил «Йокерит»

Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен поделился впечатлениями после победы в матче с казанским «Ак Барсом» со счётом 3:1. Клуб из Хельсинки довёл свою удачную серию до 15 выигранных встреч подряд.



«Хороший матч. «Ак Барс» играл жёстко и все время давил нас. Хорошо, что удалось забить третий гол и закрепить разницу в счете. Была агрессивная игра со стороны обеих команд», — приводит слова Ялонена официальный сайт казанской команды.



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«Йокерит» обыграл «Ак Барс», продлив свою победную серию до 15 матчей