Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.
Куинтон Хауден («Динамо» Мн);
Посмотреть видео гола Хаудена можно на официальном сайте КХЛ.
Павел Чернов («Северсталь»);
Посмотреть видео гола Чернова можно на официальном сайте КХЛ.
Денис Кокарев («Салават Юлаев»);
Посмотреть видео гола Кокарева можно на официальном сайте КХЛ.
Пройти опрос также можно на Playbuzz.
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