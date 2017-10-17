Дуайер: знали, кто такой Петерис Скудра и в каком стиле играет его «Торпедо»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями после победы в матче с «Торпедо» (5:1).



«Была последняя игра нашей домашней серии, и у нас было желание закончить ее хорошо, красиво. Мы знали, кто такой Петерис Скудра, знали стиль игры его команды, знали, к чему нам надо готовиться, и в раздевалке перед игрой делали упор на старт для нашей команды. Мы здорово начали, и эти первые минуты задали тон нашей игре на весь матч. В первом периоде мы отлично действовали как в атаке, так и в обороне. Во втором у „Торпедо“ были шансы „вернуться в игру“, но здесь вступили в права команды большинства-меньшинства. Сегодня в большинстве мы забросили несколько „больших“ шайб, которые нам очень помогли в игре», — приводит слова Дуайера официальный сайт «Торпедо».

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