«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: Наместников эффектно забросил третью шайбу в сезоне

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников забросил свою третью шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Наместников воспользовался передачей Никиты Кучерова и эффектно переиграл в ближнем бою вратаря «дьяволов» Кори Шнайдера.

Видео гол Наместникова можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

Добавим, что после первого периода «Тампа» уступает «Нью-Джерси» со счётом 2:3. У «Лайтнинг» второй гол забил Ондржей Палат, за «Девилз» отличились Дрю Стэффорд, Кайл Палмьери и Брайан Гиббонс.