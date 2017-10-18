«Рейнджерс» — «Питтсбург»: Павел Бучневич забил свой первый гол в сезоне

Нападающий «Нью-Йорк» Рейнджерс» Павел Бучневич забросил свою первую шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». Хозяева уступали 0:2, но во втором периоде забросили три шайбы подряд в течении 2 минут и 30 секунд, одна из них оказалась на счету Бучневича, в активе которого до этого были три голевые передачи в шести играх.

В нынешнем регулярном чемпионате «Рейнджерс» пока что одержали одну победу при пяти поражениях.

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Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.