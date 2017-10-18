Кучеров — 2-й после Лемье игрок НХЛ за 30 лет, отличившийся в 7 стартовых матчах

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, поразивший ворота «Нью-Джерси Дэвилз» на 35-й минуте матча регулярного чемпионата, стал лишь вторым хоккеистом НХЛ за последние 30 лет, кому удалось отличиться в семи стартовых матчах сезона. Ранее такое достижение покорилось Марио Лемье, который в сезоне-1992/93 забивал голы в 12 стартовых матчах.

Кроме того, Кучеров стал шестым игроком с 1973 года, которому удалось отличиться в семи матчах на старте сезона. Кроме него и Лемье, это смогли сделать Кен Ходж (сезон-1973/74), Тони Танти (1983/84), Уэйн Гретцки (1983/84) и Майк Босси (1984/85).

Самая опасная «молния» в мире. Кучеров повторил достижение легенд НХЛ За последние 30 лет это удавалось только Лемье, Айзерману и Ткачуку. Все голы Никиты.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».