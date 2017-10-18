«Питтсбург» в ОТ одолел «Рейнджерс», на счету Малкина — решающий гол и 3 ассиста

«Питтсбург Пингвинз» вырвал победу у «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.

В основное время в составе «Пингвинз» отличились Фил Кессел (1-я минута), Карл Хагелин (14), Патрик Хёрнквист (39) и Сидни Кросби (60). За «Рейнджерс» голы забили Давид Деарне (27), Павел Бучневич (28), Джей Ти Миллер (29) и Михаэль Грабнер (49). Решающий гол на 58-й секунде дополнительного периода забил российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин, на счету которого также три результативные передачи в основное время.

Видео гола Малкина можно посмотреть на странице «Питтсбурга» в «Твиттере».