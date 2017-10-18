«Тампа» по буллитам проиграла «Нью-Джерси», Кучеров и Наместников забили по голу

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась победой хозяев в серии буллитов.

В основное время в составе «Тампы» отличились Владислав Наместников (8-я минута), Ондржей Палат (13), Никита Кучеров (35) и Стивен Стэмкос (38). За «Нью-Джерси» два гола забил Дрю Стэфорд (3, 56), ещё по разу отличились Кайл Палмьери (17) и Брайан Гиббонс (20). В серии буллитов решающий бросок исполнил Палмьери.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.