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«Тампа» по буллитам проиграла «Нью-Джерси», Кучеров и Наместников забили по голу

18 октября 2017, среда. 05:29 Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась победой хозяев в серии буллитов.

В основное время в составе «Тампы» отличились Владислав Наместников (8-я минута), Ондржей Палат (13), Никита Кучеров (35) и Стивен Стэмкос (38). За «Нью-Джерси» два гола забил Дрю Стэфорд (3, 56), ещё по разу отличились Кайл Палмьери (17) и Брайан Гиббонс (20). В серии буллитов решающий бросок исполнил Палмьери.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
5 : 4 3:2, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Стэффорд (Хишир, Батчер) – 02:45 (5x5), 1:1 – Наместников (Кучеров, Стэмкос) – 07:33 (5x5), 1:2 – Палат (Джонсон, Сергачёв) – 12:21 (5x4), 2:2 – Палмьери (Холл, Хенрик) – 16:19 (5x4), 3:2 – Гиббонс (Сантини, Вуд) – 19:08 (5x5), 3:3 – Кучеров (Стэмкос, Сергачёв) – 34:02 (5x5), 3:4 – Стэмкос (Гурд) – 37:23 (5x5), 4:4 – Стэффорд (Хишир, Сиверсон) – 55:54 (5x4), 5:4 – Палмьери – 65:00 ( ПБ)
Кучеров — 2-й после Лемье игрок НХЛ за 30 лет, отличившийся в 7 стартовых матчах
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг Владислав Наместников Никита Кучеров
Новости. Хоккей
18 октября 2017, среда
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