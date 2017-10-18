«Рейнджерс» — «Питтсбург»: Малкин подрался с Шаттенкирком

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подрался с защитником «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевином Шаттенкирком в матче регулярного чемпионата НХЛ. Арбитры не дали хоккеистам определить, кто сильнее, и разняли их.

Видео драки можно посмотреть в «Твиттере».

Напомним, встреча завершилась победой «Питтсбурга» в овертайме со счётом 5:4. Малкин в этом матче забил решающий гол на 58-й секунде дополнительного периода, а также отдал три результативные передачи, прервав трёхматчевую серию без набранных очков.