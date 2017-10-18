«Питтсбург» — «Рейнджерс»: Малкин оформил «хет-трик Горди Хоу»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил «хет-трик Горди Хоу» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился со счётом 5:4 ОТ.

Россиянин ассистировал Филу Кесселу, который забросил шайбу на первой минуте игры, а в концовке второго периода – Патрику Хёрнквисту. Затем он подрался с защитником «Рейнджерс» Кевином Шаттенкирком, сделал ещё одну передачу и забил решающий гол в овертайме.

«Питтсбург» в ОТ одолел «Рейнджерс», на счету Малкина — решающий гол и 3 ассиста

Видео драки Малкина можно посмотреть в «Твиттере» Роба Тауба.

Видео гола Малкина можно посмотреть также в «Твиттере» «Питтсбург Пингвинз».