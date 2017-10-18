Малкин — о своей драке: это придаёт энергии. Пара ударов, и готов играть дальше

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ) и свою драку с защитником Кевином Шаттенкирком.

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«Мы начали удаляться. Это дисциплина. Знаем, что «Рейнджерс» опасная команда, они выкладываются в каждой смене. Нам лучше играть пять на пять. Они сразу забили три гола, потому что мы столько удалялись. Иногда судья ошибся, иногда мы плохо играли, например высоко поднятой клюшкой. Но это игра, она не идеальна. Мы счастливы, что играли все 60 минут, забили, когда оставалась минута. Мы упорно работали, рад, что взяли два очка.

Конечно, я не доволен, мы выигрывали 2:0, а потом через несколько минут счёт стал уже 2:3, тяжело. Затем Филу Кесселу пару раз ударили по рукам, я хотел ответить тем же. Это неплохо, придаёт мне дополнительную энергию. Пара ударов, и я готов выйти на следующую смену", — сказал Малкин в эфире клубного телевидения.

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