«Вегас» дожал «Баффало» в ОТ, «Каролина» в гостях переиграла «Эдмонтон»

«Вегас Голден Найтс» вырвал победу у «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В основное время в составе победителей отличились Оскар Линдберг (15-я минута), Алекс Так (27), Райлли Смит (39) и Дэвид Перрон (44). За «Баффало» два гола забил Райан О'Райлли (7, 51), ещё по одной шайбе в активе Сэма Райнхарта (59) и Эвандера Кейна (60). Победный гол в овертайме на счету Дэвида Перрона (64). Российский нападающий «Голден Найтс» Вадим Шипачёв провёл на льду 10 минут 58 секунд.

В ещё одном матче «Каролина Харрикейнз» в гостях обыграла «Эдмонтон Ойлерз» — 5:3. Форварда «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 9 минут 5 секунд, но результативными действиями не отметился.