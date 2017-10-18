«Вегас» — первый новичок НХЛ за 100 лет, начавший сезон с 5 побед в 6 играх

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Баффало Сэйбрз» в регулярном чемпионате НХЛ со счётом 5:4 ОТ, установив при этом новое достижение.

«Золотые рыцари» стали первой командой НХЛ за последние 100 лет, которая одержала пять побед в шести первых матчах дебютного сезона. Впервые это достижение покорилось «Монреаль Канадиенс» в сезоне-1917/18, который был дебютным для лиги.

«Вегас» идёт на первом месте в Западной конференции, в шести матчах набрав 10 очков. Единственное поражение «рыцари» потерпели в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:6).