Итоги игрового дня НХЛ для россиян: первые голы Бучневича, Радулова, Бурмистрова

В ночь с 17 на 18 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 11 матчей. Никита Кучеров продлил свою голевую серию со старта сезона до семи матчей, Александр Радулов, Павел Бучневич и Александр Бурмистров забили свои первые голы в сезоне, а Алексей Емелин набрал первые очки за «Нэшвилл».

Вратарь Клуб Сейвы % отражённых бросков Варламов «Колорадо» 30 из 34 88,2

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Малкин (н) «Питтсбург» 1+3 2 2 +3 19.03 5 из 14 2 0 Бучневич (н) «Рейнджерс» 1+0 0 2 0 9.47 - 1 1 Дадонов (н) «Флорида» 0 0 0 -2 18.22 - 0 0 Овечкин (н) «Вашингтон» 0 2 4 -1 20.44 - 3 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0 0 2 -2 23.59 4 из 13 0 0 Кучеров (н) «Тампа» 1+1 4 3 +1 21.15 - 0 0 Наместников (н) «Тампа» 1+0 0 3 +2 18.09 7 из 9 0 0 Бурмистров (н) «Ванкувер» 1+1 0 1 +1 16.16 4 из 8 0 0 Якупов (н) «Колорадо» 0 2 2 -1 16.58 0 из 1 1 0 Панарин (н) «Коламбус» 0+1 0 2 +1 17.26 - 1 0 Радулов (н) «Даллас» 1+0 0 5 +1 19.43 - 0 1 Шипачёв (н) «Вегас» 0 0 2 +1 10.58 3 из 6 0 0 Слепышев (н) «Эдмонтон» 0 0 3 0 9.05 - 3 0 Сергачёв (з) «Тампа» 0+2 0 2 +1 13.38 - 0 1 Проворов (з) «Филадельфия» 0 0 4 0 24.51 - 2 4 Зайцев (з) «Торонто» 0 0 0 0 26.05 - 1 4 Орлов (з) «Вашингтон» 0 0 1 -1 22.51 - 3 1 Задоров (з) «Колорадо» 0 0 1 -1 16.58 - 1 3 Емелин (з) «Нэшвилл» 0+2 0 0 +2 17.08 - 2 2

Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».