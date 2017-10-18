Итоги игрового дня НХЛ для россиян: первые голы Бучневича, Радулова, Бурмистрова

В ночь с 17 на 18 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 11 матчей. Никита Кучеров продлил свою голевую серию со старта сезона до семи матчей, Александр Радулов, Павел Бучневич и Александр Бурмистров забили свои первые голы в сезоне, а Алексей Емелин набрал первые очки за «Нэшвилл».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% отражённых бросков
|Варламов
|«Колорадо»
|30 из 34
|88,2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+3
|2
|2
|+3
|19.03
|5 из 14
|2
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|0
|2
|0
|9.47
|-
|1
|1
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0
|0
|0
|-2
|18.22
|-
|0
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|2
|4
|-1
|20.44
|-
|3
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|2
|-2
|23.59
|4 из 13
|0
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|4
|3
|+1
|21.15
|-
|0
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|1+0
|0
|3
|+2
|18.09
|7 из 9
|0
|0
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|1+1
|0
|1
|+1
|16.16
|4 из 8
|0
|0
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|2
|2
|-1
|16.58
|0 из 1
|1
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|0
|2
|+1
|17.26
|-
|1
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|5
|+1
|19.43
|-
|0
|1
|Шипачёв (н)
|«Вегас»
|0
|0
|2
|+1
|10.58
|3 из 6
|0
|0
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|0
|0
|3
|0
|9.05
|-
|3
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+2
|0
|2
|+1
|13.38
|-
|0
|1
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0
|0
|4
|0
|24.51
|-
|2
|4
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|0
|0
|26.05
|-
|1
|4
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|1
|-1
|22.51
|-
|3
|1
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|1
|-1
|16.58
|-
|1
|3
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+2
|0
|0
|+2
|17.08
|-
|2
|2
Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».