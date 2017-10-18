Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Итоги игрового дня НХЛ для россиян: первые голы Бучневича, Радулова, Бурмистрова

18 октября 2017, среда. 09:16 Хоккей

В ночь с 17 на 18 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 11 матчей. Никита Кучеров продлил свою голевую серию со старта сезона до семи матчей, Александр Радулов, Павел Бучневич и Александр Бурмистров забили свои первые голы в сезоне, а Алексей Емелин набрал первые очки за «Нэшвилл».

ВратарьКлубСейвы% отражённых бросков
Варламов«Колорадо»30 из 3488,2
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Малкин (н)«Питтсбург»1+322+319.035 из 1420
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+00209.47-11
Дадонов (н)«Флорида»000-218.22-00
Овечкин (н)«Вашингтон»024-120.44-30
Кузнецов (н)«Вашингтон»002-223.594 из 1300
Кучеров (н)«Тампа»1+143+121.15-00
Наместников (н)«Тампа»1+003+218.097 из 900
Бурмистров (н)«Ванкувер»1+101+116.164 из 800
Якупов (н)«Колорадо»022-116.580 из 110
Панарин (н)«Коламбус»0+102+117.26-10
Радулов (н)«Даллас»1+005+119.43-01
Шипачёв (н)«Вегас»002+110.583 из 600
Слепышев (н)«Эдмонтон»00309.05-30
Сергачёв (з)«Тампа»0+202+113.38-01
Проворов (з)«Филадельфия»004024.51-24
Зайцев (з)«Торонто»000026.05-14
Орлов (з)«Вашингтон»001-122.51-31
Задоров (з)«Колорадо»001-116.58-13
Емелин (з)«Нэшвилл»0+200+217.08-22

Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Бурмистров Александр Овечкин Александр Радулов Алексей Емелин Антон Слепышев Артемий Панарин Вадим Шипачёв Владислав Наместников Дмитрий Орлов Евгений Дадонов Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Иван Проворов Михаил Сергачёв Наиль Якупов Никита Задоров Никита Зайцев Никита Кучеров Павел Бучневич
Новости. Хоккей
18 октября 2017, среда
10:14 Ли: не принял предложение сборной Кореи сыграть на ОИ, хочу представлять Россию
10:10 Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ
10:00 Бойд: «Динамо» не хватило сил в концовке, в концовке так действовать нельзя
09:58 «Нью-Джерси» — «Тампа»: невероятный сейв Будая на Хишире
09:57 «Рейнджерс» — «Питтсбург»: гол Кросби с отрицательного угла на последней минуте
09:30 Скривенс: «Салавату» повезло сыграть с «Динамо» в непростые для него времена
09:27 Женская сборная России вновь обыграла команду женской НХЛ «Коннектикут Уэйл»
09:16 Игрок QMJHL дисквалифицирован на 15 игр за удар соперника головой об лёд
09:16 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: первые голы Бучневича, Радулова, Бурмистрова
09:00 Справится ли «Магнитка» с ЦСКА и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ?
08:23 Кучеров: хочу бороться за кубок Стэнли, плей-офф — лучшее время в НХЛ
08:16 «Монреаль» проиграл в 5-й раз подряд, уступив «Сан-Хосе», Кутюр набрал 4 очка
08:16 «Вегас» — первый новичок НХЛ за 100 лет, начавший сезон с 5 побед в 6 играх
08:02 «Вегас» дожал «Баффало» в ОТ, «Каролина» в гостях переиграла «Эдмонтон»
07:49 Кучеров: со Стэмкосом и Наместниковым стараемся улучшать «химию» с каждой игрой
07:25 Бурмистров: драка Дорсетта, который вступился за меня, стала поворотным моментом
07:15 «Оттава» — «Ванкувер»: Дорсетт подрался с Боровецки после хита на Бурмистрове
06:53 Малкин — о своей драке: это придаёт энергии. Пара ударов, и готов играть дальше
06:48 «Питтсбург» — «Рейнджерс»: Малкин оформил «хет-трик Горди Хоу»
06:12 Гол Радулова помог «Далласу» одолеть «Аризону», «Нэшвилл» обыграл «Колорадо»
05:48 «Рейнджерс» — «Питтсбург»: Малкин подрался с Шаттенкирком
05:35 «Коламбус» на выезде победил «Виннипег», Панарин набрал 1 очко
05:29 «Тампа» по буллитам проиграла «Нью-Джерси», Кучеров и Наместников забили по голу
05:13 Гол и передача Бурмистрова помогли «Ванкуверу» обыграть «Оттаву»
04:51 «Питтсбург» в ОТ одолел «Рейнджерс», на счету Малкина — решающий гол и 3 ассиста
04:46 «Филадельфия» разгромила «Флориду», Проворов и Дадонов очков не набрали
04:37 «Торонто» всухую обыграл «Вашингтон», Андерсен совершил 31 сейв
04:30 Кучеров — 2-й после Лемье игрок НХЛ за 30 лет, отличившийся в 7 стартовых матчах
04:08 Кучеров продлил голевую серию со старта сезона НХЛ до семи матчей
03:31 «Рейнджерс» — «Питтсбург»: Павел Бучневич забил свой первый гол в сезоне
03:21 «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: Наместников эффектно забросил третью шайбу в сезоне
02:29 Евгений Малкин набрал 50-е очко за карьеру в играх с «Нью-Йорк Рейнджерс»
01:16 Каспарайтис: Радулов пока не забивает, но «Монреаль» всё равно совершил ошибку
17 октября 2017, вторник
23:54 Кулаков: «Динамо» почти ничего не дало создать «Торпедо», мы выглядели свежее
23:40 Дуайер: знали, кто такой Петерис Скудра и в каком стиле играет его «Торпедо»
23:33 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:27 Скудра: «Торпедо» начало встречу очень робко, было много слабых игроков
23:12 Ялонен: «Ак Барс» играл жёстко и всё время давил «Йокерит»
23:02 В. Воробьёв: хотя бы одно очко мы сегодня заслужили, но у «Динамо» есть будущее
23:02 Билялетдинов: «Ак Барс» сыграл неплохо, уступал только на старте игры
22:49 Кузьмин: «Динамо» для меня — особый соперник, но был бы рад забить любой команде
22:39 Вратарь «Динамо» Бочаров из-за травмы выбыл ориентировочно на две недели
22:38 И. Никулин: знали бы, почему пропускаем во втором периоде, исправили бы это
22:25 Тихонов: «Нефтехимик» был одним из самых сильных соперников, с кем мы играли
22:23 Калинин: игроки СКА немного спят: много брака, мало идём на ворота
Все новости RSS
Партнерский контент