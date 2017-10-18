Игрок QMJHL дисквалифицирован на 15 игр за удар соперника головой об лёд

Нападающий команды QMJHL «Шавиниган» Шарли Руа получил дисквалификацию на 15 матчей.
В матче регулярного чемпионата с «Викториавилль», который прошёл 14 октября, Руа толкнул соперника в спину и тот упал. После этого хоккеист стал бить упавшего соперника в голову, сбил с него шлем и нанёс несколько ударов в лицо, из-за которых голова игрока ударилась об лёд. Он получил травму. Совокупность действий Руа привела к длительной дисквалификации.
«Викториавилль» потерпела поражение от «Шавинигана» со счётом 3:6.
Видео можно посмотреть на официальном сайте QMJHL.
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