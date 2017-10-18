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Скривенс: «Салавату» повезло сыграть с «Динамо» в непростые для него времена

18 октября 2017, среда. 09:30 Хоккей

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (3:2), в которой отличились Глеб Кузьмин, Денис Кокарев и Евгений Коротков.

«Думаю, что в какой-то степени нам повезло сыграть с «Динамо» в столь непростые для них времена. У них не совсем идёт игра, много травм, в том числе травмировался молодой Бочаров, который получил повреждение в третьем периоде. Тем не менее они выглядели хорошо, жёстко и агрессивно, постоянно создавали опасность своими набросами от синей на мои ворота. Хорошо двигали шайбу в большинстве, было непросто. Это однозначно важная победа для нас, во многом потому, что мы достойно отыграли в меньшинстве всю встречу.

И не могу не отметить ребят, которые забивали за «Салават». Они не из тех, от кого мы всегда ждём только голов, но когда такие незаметные герои забивают, то это сильно облегчает задачу остальной команде», — передаёт слова Скривенса корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Салават Юлаев Бен Скривенс
Новости. Хоккей
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