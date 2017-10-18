«Рейнджерс» — «Питтсбург»: гол Кросби с отрицательного угла на последней минуте

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» отметился заброшенной шайбой.

На последней минуте третьего периода при счёте 4:3 в пользу «Рейнджерс» Патрик Хёрнквист коснулся шайбы рукой, после чего она отскочила к Кросби, который находился за линией ворот. Тот не стал касаться шайбы, чтобы не последовало остановки игры, а дождался, когда это сделает защитник «Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк. Как только это случилось, Кросби одним движением послал шайбу в сторону ворот, и, отскочив от вратаря Хенрика Лундквиста, она залетела в сетку.

«Питтсбург» выиграл в овертайме, решающий гол забил Евгений Малкин.

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Видео гола Кросби можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.