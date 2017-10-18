Бойд: «Динамо» не хватило сил в концовке, в концовке так действовать нельзя

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд поделился впечатлениями после поражения от «Салавата Юлаева» (2:3).



«Встреча с Уфой получилась тяжёлой для «Динамо». Мы играли с сильной командой, считаю её одной из лучших в лиге. Там собрано много сильных хоккеистов из разных стран. Мастерства «Салавата» достаточно, чтобы воспользоваться предоставленными моментами. Для победы нам нужно было провести свой лучший матч, но команде не хватило сил в концовке. В итоге пропустили обидную шайбу при счёте 2:2 незадолго до сирены. Так действовать нельзя.



Мой гол? Спасибо Сакари Салминену, который отдал классный пас на пятак. Из такой позиции мне было сложно промахнуться», — сказал Бойд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Динамо» Мск уступило «Салавату», пропустив решающий гол за минуту до конца игры