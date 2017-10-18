Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд игрового дня, в котором состоялось 11 матчей.

События дня НХЛ. Россияне в ударе: Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю Наконец-то порадовал и Александр Радулов. А вот у Овечкина спад.

3. Вратарь «Ванкувер Кэнакс» Андерс Нилльсон, отразивший 32 броска в матче с «Оттавой Сенаторз». Его «сухарь» помог команде одержать победу со счётом 3:0.

2. Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсон, отразивший все 30 бросков в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:0).

1. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ) сделал три результативные передачи и забил решающий гол в овертайме.

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