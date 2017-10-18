Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:5 ОТ) забросил шайбу и сделал голевую передачу.

События дня НХЛ. Россияне в ударе: Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю Наконец-то порадовал и Александр Радулов. А вот у Овечкина спад.

Россиянин набрал 12 (8+4) очков в семи матчах сезона и вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ, опередив игроков «Вашингтон Кэпиталз» Никласа Бекстрёма, Евгения Кузнецова, у которых на счету по 11 очков. Компанию Кучерову составил капитан «молний» Стивен Стэмкос, набравший также 12 (2+10) очков. Капитан «столичных» Александр Овечкин занимает пятое место, набрав 10 (9+1) баллов в семи играх.

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Видео гола Кучерова можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.