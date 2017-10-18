Галлан – о рекордном старте «Вегаса»: моя работа — стараться выиграть все матчи

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан после победы в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ) прокомментировал очередное достижение своей команды. «Рыцари» стали первой командой за 100 лет, которая выиграла пять из первых шести матчей в дебютном сезоне.

«Мы что, первая команда, которая выиграла пять матчей из первых шести в дебютном сезоне? «Монреаль» сделал то же самое в сезоне-1917/18? Мы в хорошей компании. Я не обращаю внимания на такие рекорды, стараюсь выиграть каждый матч. Это моя работа. Мы идём от игры к игре. Сейчас мы в хорошем положении, но осталось ещё много матчей, надо продолжать работать», — сказал Галлан в эфире клубного телевидения.