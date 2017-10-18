Гомоляко: «Динамо» наступает на одни и те же грабли, тренерам надо что-то менять

Бывший вице-президент челябинского «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко порассуждал об игровых проблемах московского «Динамо», а также предположил, как будет развиваться ход встречи между «Металлургом» и ЦСКА.

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«Я бы не сказал, что во встрече «Магнитки» и ЦСКА «армейцы» будут фаворитами. У них это последняя игра на выезде, и он был тяжёлым. Думаю, это будет равная игра, уровня плей-офф. Нельзя сказать, что какая-то из команд будет фаворитом.



В чём состоят игровые проблемы московского «Динамо», которое проиграло шестой из последних восьми матчей? Тренерский штаб у команды молодой, им надо перестроить игру во втором периоде, если они так часто пропускают в этом игровом отрезке важные голы. Надо сесть и подумать, как вести игру, это больше зависит от тренерского штаба, чем от игроков. Каждый хоккеист стремится выполнить ту установку, которую даёт тренер, поэтому, если они постоянно наступают на одни и те же грабли, надо что-то поменять», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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