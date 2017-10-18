До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тротц – о Мэттьюсе: если бы он играл 20 лет назад, мы бы сравнивали его с Лемье

18 октября 2017, среда. 12:01 Хоккей

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц сравнил нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса с легендарным хоккеистом Марио Лемье.

«Я смотрел, как растёт Остон Мэттьюс. Если бы он играл 20 лет назад, мы бы говорили, что он похож на Марио Лемье. Он высокий, здорово катается. У него невероятные руки и хоккейный интеллект. У него сложно отобрать шайбу», — приводятся слова Тротца на официальном сайте клуба.

20-летний Мэттьюс в 2017 году выиграл приз лучшему новичку НХЛ. В шести матчах этого регулярного чемпионата он набрал 8 (5+3) очка, в матче с «Вашингтоном» он не отличился.

Видео гола Мэттьюса в овертайме матча с «Монреаль Канадиенс» можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.

Источник: Официальный сайт "Вашингтон Кэпиталз" Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Барри Тротц Марио Лемье Остон Мэттьюс
Новости. Хоккей
18 октября 2017, среда
13:11 Селянне: 15 побед «Йокерита» подряд — невообразимое достижение
13:03 Малкин: ударное начало Кучерова не удивляет, он с каждым годом растёт как игрок
12:21 Ялонен: СКА пообещал игрокам хорошие бонусы за победу в матче с «Йокеритом»
12:01 Тротц – о Мэттьюсе: если бы он играл 20 лет назад, мы бы сравнивали его с Лемье
11:30 Гомоляко: «Динамо» наступает на одни и те же грабли, тренерам надо что-то менять
11:16 «Витязь» объявил о переходе в команду хорватского форварда Рендулича
11:05 Галлан – о рекордном старте «Вегаса»: моя работа — стараться выиграть все матчи
10:45 Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ
10:14 Ли: не принял предложение сборной Кореи сыграть на ОИ, хочу представлять Россию
10:10 Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ
10:00 Бойд: «Динамо» не хватило сил в концовке, в концовке так действовать нельзя
09:58 «Нью-Джерси» — «Тампа»: невероятный сейв Будая на Хишире
09:57 «Рейнджерс» — «Питтсбург»: гол Кросби с отрицательного угла на последней минуте
09:30 Скривенс: «Салавату» повезло сыграть с «Динамо» в непростые для него времена
09:27 Женская сборная России вновь обыграла команду женской НХЛ «Коннектикут Уэйл»
09:16 Игрок QMJHL дисквалифицирован на 15 игр за удар соперника головой об лёд
09:16 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: первые голы Бучневича, Радулова, Бурмистрова
09:00 Справится ли «Магнитка» с ЦСКА и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ?
08:23 Кучеров: хочу бороться за кубок Стэнли, плей-офф — лучшее время в НХЛ
08:16 «Монреаль» проиграл в 5-й раз подряд, уступив «Сан-Хосе», Кутюр набрал 4 очка
08:16 «Вегас» — первый новичок НХЛ за 100 лет, начавший сезон с 5 побед в 6 играх
08:02 «Вегас» дожал «Баффало» в ОТ, «Каролина» в гостях переиграла «Эдмонтон»
07:49 Кучеров: со Стэмкосом и Наместниковым стараемся улучшать «химию» с каждой игрой
07:25 Бурмистров: драка Дорсетта, который вступился за меня, стала поворотным моментом
07:15 «Оттава» — «Ванкувер»: Дорсетт подрался с Боровецки после хита на Бурмистрове
06:53 Малкин — о своей драке: это придаёт энергии. Пара ударов, и готов играть дальше
06:48 «Питтсбург» — «Рейнджерс»: Малкин оформил «хет-трик Горди Хоу»
06:12 Гол Радулова помог «Далласу» одолеть «Аризону», «Нэшвилл» обыграл «Колорадо»
05:48 «Рейнджерс» — «Питтсбург»: Малкин подрался с Шаттенкирком
05:35 «Коламбус» на выезде победил «Виннипег», Панарин набрал 1 очко
05:29 «Тампа» по буллитам проиграла «Нью-Джерси», Кучеров и Наместников забили по голу
05:13 Гол и передача Бурмистрова помогли «Ванкуверу» обыграть «Оттаву»
04:51 «Питтсбург» в ОТ одолел «Рейнджерс», на счету Малкина — решающий гол и 3 ассиста
04:46 «Филадельфия» разгромила «Флориду», Проворов и Дадонов очков не набрали
04:37 «Торонто» всухую обыграл «Вашингтон», Андерсен совершил 31 сейв
04:30 Кучеров — 2-й после Лемье игрок НХЛ за 30 лет, отличившийся в 7 стартовых матчах
04:08 Кучеров продлил голевую серию со старта сезона НХЛ до семи матчей
03:31 «Рейнджерс» — «Питтсбург»: Павел Бучневич забил свой первый гол в сезоне
03:21 «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: Наместников эффектно забросил третью шайбу в сезоне
02:29 Евгений Малкин набрал 50-е очко за карьеру в играх с «Нью-Йорк Рейнджерс»
01:16 Каспарайтис: Радулов пока не забивает, но «Монреаль» всё равно совершил ошибку
17 октября 2017, вторник
23:54 Кулаков: «Динамо» почти ничего не дало создать «Торпедо», мы выглядели свежее
23:40 Дуайер: знали, кто такой Петерис Скудра и в каком стиле играет его «Торпедо»
23:33 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:27 Скудра: «Торпедо» начало встречу очень робко, было много слабых игроков
Все новости RSS
Партнерский контент