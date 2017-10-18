Тротц – о Мэттьюсе: если бы он играл 20 лет назад, мы бы сравнивали его с Лемье

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц сравнил нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса с легендарным хоккеистом Марио Лемье.

«Я смотрел, как растёт Остон Мэттьюс. Если бы он играл 20 лет назад, мы бы говорили, что он похож на Марио Лемье. Он высокий, здорово катается. У него невероятные руки и хоккейный интеллект. У него сложно отобрать шайбу», — приводятся слова Тротца на официальном сайте клуба.

20-летний Мэттьюс в 2017 году выиграл приз лучшему новичку НХЛ. В шести матчах этого регулярного чемпионата он набрал 8 (5+3) очка, в матче с «Вашингтоном» он не отличился.

Видео гола Мэттьюса в овертайме матча с «Монреаль Канадиенс» можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.