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Ялонен: СКА пообещал игрокам хорошие бонусы за победу в матче с «Йокеритом»

18 октября 2017, среда. 12:21 Хоккей

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен заявил, что СКА пообещал своим игрокам хорошие бонусы за победу в матче с «Йокеритом». Финская команда выиграла 15 матчей подряд. Ранее питерские «армейцы» установили рекорд КХЛ, выиграв подряд 20 матчей. Вице-президент СКА Роман Ротенберг является миноритарным акционером «Йокерита».

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«СКА, без сомнений, лучшая команда Европы, мы знаем, на что они способны. СКА пообещал своим игрокам довольно хорошие бонусы за игру, это их мотивирует. У нас таких бонусов нет. Я знаю, какую сумму им пообещали, но не буду говорить, кто-то может начать завидовать», — цитирует Ялонена Iltalehti.

Матч СКА — «Йокерит» состоится 21 октября.

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Источник: Iltalehti Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит ХК СКА Юкка Ялонен
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