Ялонен: СКА пообещал игрокам хорошие бонусы за победу в матче с «Йокеритом»

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен заявил, что СКА пообещал своим игрокам хорошие бонусы за победу в матче с «Йокеритом». Финская команда выиграла 15 матчей подряд. Ранее питерские «армейцы» установили рекорд КХЛ, выиграв подряд 20 матчей. Вице-президент СКА Роман Ротенберг является миноритарным акционером «Йокерита».

Итоги дня КХЛ: «финский спецназ» задушил «барсов». На очереди СКА? Никто не может остановить «Йокерит».

«СКА, без сомнений, лучшая команда Европы, мы знаем, на что они способны. СКА пообещал своим игрокам довольно хорошие бонусы за игру, это их мотивирует. У нас таких бонусов нет. Я знаю, какую сумму им пообещали, но не буду говорить, кто-то может начать завидовать», — цитирует Ялонена Iltalehti.

Матч СКА — «Йокерит» состоится 21 октября.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»