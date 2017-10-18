Малкин: ударное начало Кучерова не удивляет, он с каждым годом растёт как игрок

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о старте сезона, более строгих правилах при игре на вбрасывании, а также отметил, что его не удивило ударное начало сезона форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Российский игрок «молний» является лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 12 (8+4) очков в первых семи играх, он забивал в каждом матче сезона.

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«Думаю, мы с каждой игрой будем прибавлять, находить свою игру. Пока «качели», ищем свою игру. Меняют звенья, перестановки во время игры. Думаю, всё будет нормально, всё придёт. Сезон длинный, мы не паникуем.

Изменения в правилах, как видим, влияет на мою игру на вбрасываниях. Надо больше работать на тренировках, больше смотреть видео. Все в одинаковых условиях. Кто будет хитрее, больше тренировать, тот и будет сильнее. Сначала был расстроен, потом подумал, что ничего серьёзно не изменили. Надо быть выдержаннее и собраннее. Надо выигрывать вбрасывания, приносить пользу команде, потому что выигранные вбрасывания – это владение шайбой.

Мы начали играть, даже не думаем о третьем кубке. Каждый год по-своему тяжёлый, сложный. Конечно, не будет легко, никто об этом не говорит. Тем интереснее игра – хорошая лига, хорошие команды. Для нас каждый вечер интересная игра, серьёзные соперники. В «Чикаго» был холодный душ, сделали выводы. Готовимся к каждому матчу. Ничего нового нет, длинный путь, мы к этому готовы.

Кучеров не удивил. Мы уже в прошлом году видели, как он играл, ни для кого не было секретом, что он становится лидером «Тампы». С каждым годом он растёт как игрок и как профессионал. В этом году у него ударное начало, главное, чтобы он не останавливался, продолжал так же", — сказал Малкин в эфире телевидения НХЛ.

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Видео гола Кучерова в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.