Форвард Пьянов получил травму на тренировке и не поехал с «Авангардом» на выезд

«Авангард» отправился на выезд, где встретится со «Спартаком» (19.10), «Северсталью» (21.10), «Торпедо» (23.10) и рижским «Динамо» (26.10). С командой не поехали нападающие Валентин Пьянов и Михаил Фисенко. Фисенко находится в списке травмированных, он не играл с 14 октября. Пьянов получил небольшое повреждение на тренировке и не поможет команде в выездной серии, сообщает пресс-служба клуба.

Вратари: Доминик Фурх, Олег Шилин, Вячеслав Новицкий.

Защитники: Егор Мартынов, Евгений Медведев, Никита Лисов, Максим Минеев, Евгений Назаркин, Виталий Меньшиков, Максим Березин, Эрик Густафссон, Юнас Анелёв.

Нападающие: Александр Пережогин, Илья Михеев, Пётр Хохряков, Данил Файзуллин, Семён Кошелев, Дмитрий Кугрышев, Кирилл Семёнов, Никита Самохвалов, Андрей Стась, Дмитрий Жукенов, Артём Манукян, Ансель Галимов, Деннис Эверберг, Андре Петерссон.

Защитник Максим Чудинов присоединится к команде в Москве.