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Игроки «Автомобилиста» Голышев и Щемеров посетили школу-интернат для детей с ДЦП

18 октября 2017, среда. 14:46 Хоккей

Игроки “Автомобилиста” Анатолий Голышев и Александр Щемеров вместе с футболистами “Урала” Артемом Фидлером и Юрием Бавиным сходили в гости к ученикам школы-интерната “Эверест”. Это специализированный центр, где обучаются дети с различной степенью ДЦП. Спортсмены познакомились с ребятами и поиграли с ними мяч в спортзале. Среди учеников оказалось и немало болельщиков хоккейной команды.

В школе уделяют много внимания спорту и физическому развитию. Хоккеистам и футболистам показали тренажеры, бассейн и классы, где обучаются дети. Сейчас “Эвересту” необходимо оборудование для уличной площадки, ХК «Автомобилист» и ФК «Урал» 11 ноября проведут благотворительный матч на льду в валенках на КРК «Уралец». Они сыграют два тайма, один — в хоккей с мячом, второй — в футбол. Все вырученные на матче средства будут направлены на поддержку школы-интерната «Эверест».

«Съездили сегодня с парнями из ФК Урал к детям из центра „Эверест“. Ребята очень позитивные и тепло нас приняли. Желаю им быть сильными. 11 ноября проведём с футболистами благотворительный матч в валенках, чтобы у детей была новая площадка для занятий спортом», — написал Голышев в своём «твиттере».

11 ноября «Автомобилист» сыграет благотворительный матч с ФК «Урал»
Голышев и Щемеров посетили детскую школу-интернат

Голышев и Щемеров посетили детскую школу-интернат

Фото: hc-avto.ru

Фото можно посмотреть также в «инстаграме» Анатолия Голышева.

Источник: Официальный сайт ХК "Автомобилист" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Урал ХК Автомобилист Анатолий Голышев Фото
Новости. Хоккей
18 октября 2017, среда
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