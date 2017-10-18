Бадюков: Мозякин не в лучшей форме, «Магнитка» забьёт ЦСКА не больше одного гола

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков порассуждал о предматчевых раскладах игры между магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА.

“Магнитка” вспомнит, как обыгрывать ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ Прямо как в финале Кубка Гагарина.

«Мне кажется, фаворитом будет ЦСКА. Они достаточно уверенно проходят выездную серию, одержав две победы в матчах с «Автомобилистом» и «Трактором». Почему «Металлург» не сможет обыграть «армейцев»? Хоть они в последней встрече со «Слованом» три из четырёх шайб забросили в большинстве, но Мозякин находится не в лучшей форме. Первое звено раскидали, Коварж и Григоренко играют в других тройках. Воробьёв чувствует, что что-то не получается. У ЦСКА более стабильная команда. Ротация сейчас минимальная, но точечная. Мы видим, что пары защитников вообще не меняются, только Марченко иногда подключается, а так, у них всё то же самое. Если судить по тройкам нападения, мне кажется, что ЦСКА сможет добиться пусть и минимальной, но той победы, которая им нужна. Может быть, одну магнитогорцы и забьют, но не больше, если только сегодня что-то пойдёт не по плану москвичей. Это может быть удаление или какие-то грубые и жёсткие действия, в результате которых у «Магнитки» появится пятиминутное большинство.



Помешает ли распад первого звена «Магнитке» набрать сегодня очки? Он же не просто так произошёл. Всё-таки Воробьёв видит, что Филиппи не играет и Осала как-то не так себя чувствует. Вдобавок к этому Денисова сейчас нет. От нехватки кадров состав приходится как-то разбавлять. Я бы не стал выделять четыре шайбы в ворота «Слована» как показательный момент, потому что это худшая команда по играм на выезде. Не от лучшей жизни распалось первое звено, потому что в последних играх оно перестало давать результат. Соответственно, его пришлось разбавить для того, чтобы получились три равные тройки. Посмотрим, как они сыграют с ЦСКА. Красно-синие в сравнении с «Магниткой» сейчас выглядят более мощно», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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