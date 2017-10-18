Ялонен: бонусы есть в каждом большом российском клубе, не только в СКА

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал свои слова о том, что СКА пообещал своим игрокам хорошие бонусы за победу в матче с финской командой.

«В каждом большом российском клубе есть такая система, не только в СКА. Это не что-то новое для нас, и «Йокерит» не раз выигрывал в КХЛ. Мой послематчевый комментарий быстро разлетелся по СМИ, но исход матчей всегда решается на льду», — цитирует Ялонена пресс-служба клуба.

Победная серия «Йокерита» составляет 15 игр. СКА ранее в сезоне установил рекорд КХЛ, выиграв 20 матчей подряд. Матч СКА — «Йокерит» состоится в Санкт-Петербурге 21 октября.