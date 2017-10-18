Агент Кучерова: Никита сказал, что больше никогда не хочет пропускать плей-офф

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, рассказал об особенностях его тренировок и желании походить на Павла Дацюка.

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«Вскоре после того, как я стал его агентом, мы разговаривали с ним о мастерстве владения клюшкой, и он задавал много вопросов о Павле Дацюке. Он предложил установить искусственный лёд во дворе своего дома, чтобы он мог заниматься. Я посоветовал сделать это в гараже. Так он провёл лето.

Он сказал мне: «Я больше ни разу в жизни не хочу пропустить плей-офф». Он сказал, что лучше бы забил 30 голов вместо 40 в прошлом сезоне, но чтобы его команда смогла попасть в плей-офф.



Его рабочая этика такая же, как у Дацюка. Он недавно давал интервью российским СМИ, в котором говорил, что в прошлом году оставался на льду практически после каждой тренировки и занимался с Валтерри Фильппулой, потому что он был близким другом Дацюка в «Детройте». В интервью он сказал: «По сути, я ученик Павла Дацюка», — цитирует Мильштейна Toronto Sun.

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