Контракт со «Спартаком» перешедшего из «Авангарда» Осипова рассчитан на сезон

«Спартак» подписал односторонний контракт с Александром Осиповым. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. Ранее стало известно о переходе хоккеиста из омского «Авангарда».

В ходе прошлого сезона «Авангард» выменял Осипова из московского «Динамо». Осипов в этом сезоне принял участие в 14 матчах и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «-2» и 56 минутах штрафа. Всего в КХЛ на его счету 110 (51+59) очков в 355 играх при показателе полезности «+10» и 334 штрафных минутах.

Форвард «Авангарда» Фищенко перешёл в «Адмирал», защитник Осипов — в «Спартак»

Также информация доступна в официальном «твиттере» «Спартака»