WHL: форвард Лукин перешёл в «Салават Юлаев» после трёх сезонов в «Трай-Сити»

WHL объявила о переходе российского нападающего команды «Трай-Сити» Владислава Лукина в уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев». Ранее появились сведения, что соглашение между 20-летним российским форвардом и командой КХЛ из Уфы будет рассчитано на два года. При этом контракт будет носить двусторонний характер.



Владислав Лукин выступал за «Трай-Сити» на протяжении трёх сезонов. На счету российского хоккеиста 183 матча регулярного чемпионата WHL, 54 заброшенных шайбы и 64 голевых передачи. В плей-офф на его счету 7 матчей и один голевой пас.



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