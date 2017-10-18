Доус отметил возвращение на лёд голом и упрочил лидерство в гонке снайперов КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» — «Адмирал» капитан астанинской команды Найджел Доус вернулся на лёд и отметился голом в первом периоде.

До этого Доус пропустил четыре матча подряд из-за травмы — последний раз он выходил на лёд в игре с ХК «Сочи» (1:3) 6 октября. В предыдущий раз Доус отметился голом 4 октября — сравнял счёт в выездном матче с минским «Динамо». На счету игрока 19 заброшенных шайб в 19 матчах текущего сезона. Он упрочил своё лидерство в гонке снайперов. На втором месте — форвард СКА Илья Ковальчук с 17 голами в 24 матчах.

В настоящее время завершился первый период матча, счёт равный — 1:1.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.