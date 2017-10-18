Генменеджер «Тампы»: у Кучерова нет предела. Небо его предел

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман оценил игру нападающего Никиты Кучерова. Форвард «молний» вышел на первое место в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ — 12 (8+4) очков в семи матчах сезона.

События дня НХЛ. Россияне в ударе: Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю Наконец-то порадовал и Александр Радулов. А вот у Овечкина спад.

«За Кучеровым очень интересно следить. У него есть особенные навыки. Он хорош во всех аспектах игры. Кучеров одинаково хорош как бомбардир и как распасовщик. Он очень мотивирован, в нём есть дух борьбы.



Кучеров всегда готов к работе и ищет способы улучшения своей игры. Когда он попал в НХЛ, он начал спрашивать, что ему делать. И он это делает. Кучеров знает, что ему нужно и что он хочет. Он хочет быть великим. Сколько голов он может забить? У него нет предела. Небо его предел», — заявил функционер.