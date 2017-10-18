Скривенс — об уровне КХЛ: не буду называть команды, посмотрите в таблицу

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс поделился мнением об уровне конкуренции в КХЛ и ответил на вопрос, упал ли общий уровень лиги в этом сезоне.

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«Тяжело, конечно, ответить на этот вопрос, не поднимая определённого шума. Вы можете посмотреть на игры определённых команд, которые я не буду называть, и на их места в турнирной таблице, и, думаю, вы сами поймёте всё. Это всё, что я могу сказать. Конкуренция в лиге за главный трофей определённо ослабла», — сказал Скривенс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Шевченко.

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