ЦСКА разгромил «Магнитку» и выиграл свой 9-й матч подряд, у Капризова 3 очка

«Магнитка» на своём льду уступила ЦСКА. Уральцы прервали свою серию побед на отметке в два матча и серию с набранными очками на отметке в семь матчей. В 23 матчах сезона на счету команды 13 побед. ЦСКА выиграл свой девятый матч подряд и 18-й в 21 матче сезона.

ЦСКА создал весомый задел для победы уже по итогам первой двадцатиминутки — 4:1. За москвичей забили Кирилл Петров, Грег Скотт, Кирилл Капризов и Максим Шалунов. Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка и преодолел рубеж в 100 набранных очков на уровне КХЛ. За уральцев забил Никита Пивцакин.

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Во втором периоде на голы ЦСКА за авторством Валерия Ничушкина и Алексея Марченко магнитогорцы ответили голом Евгения Тимкина. В заключительной трети матча ЦСКА забил седьмой гол — отличился Никита Нестеров. Как итог — разгромная победа ЦСКА на выезде со счётом 7:2.

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