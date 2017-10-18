«Коламбус» во 2-й раз начал сезон с 5 побед в 6 матчах, у Панарина 8 очков

«Коламбус Блю Джекетс» на выезде победил «Виннипег Джетс» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



За время выступлений в Национальной хоккейной лиге «Блю Джекетс» во второй раз в истории начали чемпионат с пяти побед в шести матчах.Так же удачно команда стартовала в сезоне-2009/10. Команда уступила только «Чикаго Блэкхоукс» (1:5), а победы одержала над «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0), «Каролиной Харрикейнз» (2:1 ОТ), «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1), «Миннесотой Уайлд» (5:4 ОТ) и «Виннипег Джетс» (5:2).

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин принял участие во всех матчах сезона. На его счету 8 (1+7) очков при показателе полезности «+6».