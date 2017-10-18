Аболс: счёт не по игре – «Слован» больше, чем «Лада», времени провёл в атаке

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал разгромную победу над «Слованом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Слован» разгромно проиграл «Ладе», при Занковце набрано 4 очка в 6 матчах

«Знали, что у «Слована», как и у «Витязя», с которым мы играли прошлый матч, последняя игра в поездке. Хотели активно начать, выиграть период. Хорошо, что удалось это сделать. Не понравились качели во втором периоде: при счёте 2:0 так авантюрно играть мы не имеем права. Счёт не по игре — «Слован» больше времени провёл в атаке. Радует, что за две последние игры не проиграли ни одного периода. В третьей двадцатиминутке успокоили игру, несмотря на то что пропустили. Рад этой победе.



Мы поблагодарили ребят. В перерыве разговаривали, просили играть на команду. Как нужно играть, показал «Йокерит», который чётко придерживался плана все 60 минут», — сказал Аболс на послематчевой пресс-конференции.

Видео доступно также на официальном канале «Лады» в YouTube.